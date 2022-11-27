У Польщі в центрі для біженців масово отруїлися українці

Про це повідомляє in Poland.

"Дітей привезди до нас у лікарню. Зараз у мене троє пацієнтів у дитячому відділенні та четверо у інфекційному. Їхній стан можна оціниити як добрий. Результатів лабораторних досліджень ще немає, але все вказує на класичне харчове отруєння", - розповів директор лікарні в Нисі Норберт Крайчі.

Симптоми отруєння у мешканців центру були виявленні у п'ятницю ввечері, 25 листопада.

Загалом з отруєннями зафіксовано 23 людини - 8 дорослих і 15 дітей.

У санітарній інспекції повідомили, що при обстеженні кухні та харчоблоку порушень не виявили.

Крім того, як заявив опольський воєвода Славомір Клосовський, за попередньою інформацією отруєння може мати вірусний характер, адже в одного хворого виявили симптоми норовірусу.