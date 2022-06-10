У Польщі виявили перший випадок мавпячої віспи
У Польщі офіційно підтверджено перший випадок мавпячої віспи
Про це в п’ятницю, 10 червня, під час пресконференції у Лодзі повідомив глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, передає Укрінформ.
"Ми мали близько 10 підозр на мавпячу віспу, зразки досліджуються. 10 червня – це перший день, коли маємо підтверджений випадок",- заявив Недзельський.
За словами речника МОЗ РП Войцєха Андрусевича, пацієнт перебуває в ізоляції. Однак він не повідомив, в якому регіону Польщі підтверджено перший випадок цього захворювання.
Віспа мавп не поширюється легко серед людей. Це відбувається лише через тісний контакт, наприклад, через заражені частинки з виразок на шкірі хворого, повітряно-крапельним шляхом у разі тривалого контакту та через предмети, на яких збереглись інфіковані частинки.
- Відзначимо, що за даними ВООЗ, станом на 9 червня у 29 країнах світу було підтверджено понад тисячу випадків віспи мавп. З сусідніх з Україною держав захворювання виявлено, окрім Польщі, в Угорщині.
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