У Польщі виявили перший випадок мавпячої віспи

Про це в п’ятницю, 10 червня, під час пресконференції у Лодзі повідомив глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, передає Укрінформ.

"Ми мали близько 10 підозр на мавпячу віспу, зразки досліджуються. 10 червня – це перший день, коли маємо підтверджений випадок",- заявив Недзельський.

За словами речника МОЗ РП Войцєха Андрусевича, пацієнт перебуває в ізоляції. Однак він не повідомив, в якому регіону Польщі підтверджено перший випадок цього захворювання.

Віспа мавп не поширюється легко серед людей. Це відбувається лише через тісний контакт, наприклад, через заражені частинки з виразок на шкірі хворого, повітряно-крапельним шляхом у разі тривалого контакту та через предмети, на яких збереглись інфіковані частинки.

Відзначимо, що за даними ВООЗ, станом на 9 червня у 29 країнах світу було підтверджено понад тисячу випадків віспи мавп. З сусідніх з Україною держав захворювання виявлено, окрім Польщі, в Угорщині.

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