У портах Одещини перебуває вісім іноземних суден, які будуть доставляти агропродукцію до інших країн, - речник ОВА Братчук
З портів Одеської області почали вивозити українське зерно на експорт
Про це у ефірі Еспресо заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Звільнення острову Зміїний - це перший етап, на мій погляд, до деблокування наших портів, зокрема Одеського. Для того, щоб влаштувати таки зернові гуманітарні коридори. Військово-морські сили долучились до того, що гирло Бистре судохідного каналу "Дунай-Чорне море" запрацював більш активніше. Вісім іноземних суден є вже в наших портах, які саме цією артерією будуть доставляти українську агропродукцію до інших країн", - сказав він.
За його словами, йде мова про відновлення та активізацію цієї роботи і наповнення українського бюджету.
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