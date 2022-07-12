У портах Одещини перебуває вісім іноземних суден, які будуть доставляти агропродукцію до інших країн, - речник ОВА Братчук

Про це у ефірі Еспресо заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Звільнення острову Зміїний - це перший етап, на мій погляд, до деблокування наших портів, зокрема Одеського. Для того, щоб влаштувати таки зернові гуманітарні коридори. Військово-морські сили долучились до того, що гирло Бистре судохідного каналу "Дунай-Чорне море" запрацював більш активніше. Вісім іноземних суден є вже в наших портах, які саме цією артерією будуть доставляти українську агропродукцію до інших країн", - сказав він.

За його словами, йде мова про відновлення та активізацію цієї роботи і наповнення українського бюджету.