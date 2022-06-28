У порту тимчасово окупованого Бердянська пролунали два вибухи, - ЗМІ
Місцеві жителі спостерігали стовб диму на території порту
Про це інформує Риа-Мелитополь.
Зазначається, що 28 червня в порту тимчасово окупованого Бердянська пролунали один за одним два вибухи.
Як повідомляють ЗМІ, окупанти не попереджали про розмінування, тому ймовірно це щось "незаплановане".
Деталі уточнюються.
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