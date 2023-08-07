У порту Туреччини прогримів вибух під час завантаження судна зерном
Потужний вибух пролунав у турецькому порту Деріндж. Високо над місцем подій підіймається дим, уламки розлетілися по житлових кварталах. Унаслідок цього постраждали два зерносховища
Про це інформує CNN Turk.
У понеділок, 7 серпня, близько 14:40 в районі порту Деріндж пролунав вибух. Вибух відчувався і з боку Гьольцюка.
"Ми хвилювалися, що стався землетрус з великим шумом, потім дізналися, що стався вибух. Інцидент стався в радіусі 25 метрів. Інцидент серйозний, але локально. Пшеницю спорожняють відрами, і перевіряють, є під нею щоось чи ні. Тут близько 40 силосів, 2 з них вибухнули", - сказав мер Деріндж Зекі Айгюн.
Стало відомо, що вибух в зерносховищі Управління ґрунтових продуктів (ТМО) в порту нібито був викликаний взаємодією хімічних речовин.
Губернатор Коджаелі Седдер Явуз оголосив, що кількість постраждалих зросла з 5 до 10 людей.
Кореспондент Хасрет Кая в прямому ефірі заявив: "Один з пшеничних силосів вибухнув. Вважається, що це сталося, коли корабель купував у цьому місці пшеницю. Ми сказали, що це сталося з силосом для пшениці, але чи проводилося там періодичне обслуговування, чи було це спричинено стисненням газу".
- Ердоган скликав засідання уряду для обговорення "зернової угоди" 7 серпня.
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