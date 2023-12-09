У пожежі на Житомирщині згоріли троє маленьких дітей

Про це інформує поліція Житомирської області.

Вказано, що житловий будинок у селі Вербівка Лугинської громади Житомирщини загорівся 8 грудня близько 14:00. Надзвичайників повідомили, що в оселі можуть перебувати діти з матір'ю.

Як розповіли правоохоронці, у будинку проживала 37-річна жінка - матір трьох дітей, яким було 5, 3 та 2 роки. Вона вибігла з палаючого будинку під час ліквідації пожежі. Жінку ушпиталили з опіками, її стан оцінюється як середньої тяжкості. Тіла трьох дітей знайшли, коли вогонь загасили.

За попередньою інформацією, займання виникло внаслідок порушення правил пожежної безпеки під час користування пічкою для опалення.

"Також відомо, що у жовтні під час відвідування родини поліцейські виявили, що мати неналежно дбає про дітей. Тоді з жінкою провели роз’яснювальну роботу. Також щодо неї було складено адміністративні матеріали за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП", - розповіли в поліції.

Наразі триває розслідування за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) КК України.