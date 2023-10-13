У прифронтовому шпиталі медики дістали хвостовик міни з ноги бійця

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Під час надскладної операції в прифронтовому шпиталі із тіла пораненого бійця лікарі дістали хвостовик міни. При цьому українському солдату вдалося врятувати ногу!", - зазначають у Генштабі.

Фото: Генштаб ЗСУ

Зазначається, що уламок пошкодив магістральні судини кінцівки.

Наразі самопочуття бійця стабільне. Фахівці Медичних сил готують його для подальшої евакуації.

Дякуємо кожному, хто стоїть на варті життя та здоровʼя наших Захисників та Захисниць!