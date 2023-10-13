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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У прифронтовому шпиталі медики дістали хвостовик міни з ноги бійця

У прифронтовому шпиталі медики дістали хвостовик міни з ноги бійця

13 жовтня, 2023 п'ятниця
21:46
Війна з Росією

Лікарі прифронтового шпиталю провели надскладну операцію, діставши хвостовик міни з ноги пораненого на фронті бійця. При цьому ногу вдалось врятувати

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Під час надскладної операції в прифронтовому шпиталі із тіла пораненого бійця лікарі дістали хвостовик міни. При цьому українському солдату вдалося врятувати ногу!", - зазначають у Генштабі.

Фото: Генштаб ЗСУ


Зазначається, що уламок пошкодив магістральні судини кінцівки.

Наразі самопочуття бійця стабільне. Фахівці Медичних сил готують його для подальшої евакуації.

Дякуємо кожному, хто стоїть на варті життя та здоровʼя наших Захисників та Захисниць!

Україна
Медицина
ЗСУ
Військові новини
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