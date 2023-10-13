У прифронтовому шпиталі медики дістали хвостовик міни з ноги бійця
Лікарі прифронтового шпиталю провели надскладну операцію, діставши хвостовик міни з ноги пораненого на фронті бійця. При цьому ногу вдалось врятувати
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Під час надскладної операції в прифронтовому шпиталі із тіла пораненого бійця лікарі дістали хвостовик міни. При цьому українському солдату вдалося врятувати ногу!", - зазначають у Генштабі.
Фото: Генштаб ЗСУ
Зазначається, що уламок пошкодив магістральні судини кінцівки.
Наразі самопочуття бійця стабільне. Фахівці Медичних сил готують його для подальшої евакуації.
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