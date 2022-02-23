У прикордонних районах України ввели режимні обмеження
МВС ввело тимчасові режимні обмеження у районах, які межують з РФ, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України та прилягають до морського узбережжя
Про це повідомляє пресслужба МВС.
МВС тимчасово заборонило перебування у прикордонні у нічний час, вихід будь-яких плавзасобів з пунктів базування та рух транспорту (крім військового, силових структур, агротехніки) дорогами, що відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону.
Також режимні заходи ввели щодо перебування іноземців у прикордонній смузі, використання радіостанцій, польотів легкомоторних та безпілотних летальних апаратів, відео-, кіно-, фотознімання особового складу й об’єктів Держприкордонслужби України, та пересування по берегу чи льоду прикордонних водойм.
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