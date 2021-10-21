У проєкті закону про столицю відсутні згадки про дати виборів, - Безгін

Про це Безгін написав у Facebook.

За словами нардепа, у міського голови після ухвалення закону будуть такі повноваження:

крім посади міського голови автоматично очолює незалежний від центральної влади виконавчий комітет Київради

керує містом та розпоряджається міським бюджетом

має додаткові столичні повноваження (бере участь у розробці проектів законів/постанов, що стосуються столиці, бере участь в проведенні та організації міжнародних заходів і т.п.)

А у нового голови КМДА після ухвалення закону повинні бути такі повноваження:

контролює законність та конституційність рішень мера (в частині столичних функцій), Київради, райрад та виконкомів з можливістю їх оскарження в судовому порядку

представляє і координує державну владу в столиці

реалізує державні програми в столиці

не втручається в управлінські та господарські процеси місцевого самоврядування

За словами Безгіна, у прикінцевих та перехідних положеннях закону відсутні жодні згадки про дати виборів. Питання виборів регулюється виборчим кодексом, а не законом про столицю. Нардеп вважає, що закон можуть розглянути у залі ВР у кінці листопада.



20 жовтня парламентський комітет з питань організації державної влади рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому законопроект "Про місто Київ - столицю України".