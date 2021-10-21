У проєкті закону про столицю відсутні згадки про дати виборів, - Безгін
Народний депутат від “слуг народу”, голова підкомітету з питань місцевого самоврядування Комітету ВР з питань організації державної влади Віталій Безгін пояснив, що в проєкті закону про столицю не вказані дати виборів у Києві
Про це Безгін написав у Facebook.
За словами нардепа, у міського голови після ухвалення закону будуть такі повноваження:
- крім посади міського голови автоматично очолює незалежний від центральної влади виконавчий комітет Київради
- керує містом та розпоряджається міським бюджетом
- має додаткові столичні повноваження (бере участь у розробці проектів законів/постанов, що стосуються столиці, бере участь в проведенні та організації міжнародних заходів і т.п.)
А у нового голови КМДА після ухвалення закону повинні бути такі повноваження:
- контролює законність та конституційність рішень мера (в частині столичних функцій), Київради, райрад та виконкомів з можливістю їх оскарження в судовому порядку
- представляє і координує державну владу в столиці
- реалізує державні програми в столиці
- не втручається в управлінські та господарські процеси місцевого самоврядування
За словами Безгіна, у прикінцевих та перехідних положеннях закону відсутні жодні згадки про дати виборів. Питання виборів регулюється виборчим кодексом, а не законом про столицю. Нардеп вважає, що закон можуть розглянути у залі ВР у кінці листопада.
20 жовтня парламентський комітет з питань організації державної влади рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому законопроект "Про місто Київ - столицю України".
- Зазначимо, що зараз Віталій Кличко є і обраним мером Києва, і головою Київської міської державної адміністрації.
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