У п'ятиповерхівці Кривого Рогу вибухнув газ: постраждали 10 людей, із них 1 дитина
Уранці 3 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області стався вибух газу у п'ятиповерховому житловому будинку, внаслідок чого постраждали 10 людей
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
"3-го квітня о 06:56 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про вибух газу в п’ятиповерховому житловому будинку, розташованому на вулиці Героїв полку "Азов" Центрально-Міського району міста Кривий Ріг. По прибуттю до місця події надзвичайники встановили, що у трикімнатній квартирі, розташованій на другому поверсі житлового будинку, попередньо, стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок чого виникла пожежа на загальній площі 70 кв.м", - ідеться в повідомленні.
Рятувальники швидко ліквідували займання. Внаслідок вибуху частково зруйновано міжкімнатні перегородки, вибито шибки у вікнах другого під’їзду, однак руйнувань несучих конструкцій немає. Загиблих теж немає.
Постраждали 10 людей, семеро із яких від госпіталізації відмовились.
"Госпіталізовані 3 травмованих: чоловік, 1956 року народження, який отримав опіки тіла, та 2 жінки, 1969 та 1932 років народження, які отримали гостре отруєння продуктами горіння", - резюмували в ДСНС.
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