Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"3-го квітня о 06:56 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про вибух газу в п’ятиповерховому житловому будинку, розташованому на вулиці Героїв полку "Азов" Центрально-Міського району міста Кривий Ріг. По прибуттю до місця події надзвичайники встановили, що у трикімнатній квартирі, розташованій на другому поверсі житлового будинку, попередньо, стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок чого виникла пожежа на загальній площі 70 кв.м", - ідеться в повідомленні.

Рятувальники швидко ліквідували займання. Внаслідок вибуху частково зруйновано міжкімнатні перегородки, вибито шибки у вікнах другого під’їзду, однак руйнувань несучих конструкцій немає. Загиблих теж немає.

Постраждали 10 людей, семеро із яких від госпіталізації відмовились.

"Госпіталізовані 3 травмованих: чоловік, 1956 року народження, який отримав опіки тіла, та 2 жінки, 1969 та 1932 років народження, які отримали гостре отруєння продуктами горіння", - резюмували в ДСНС.