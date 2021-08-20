У Радбезі ООН заявили про загрозу активності "Ісламської держави" в Африці
Міністри країн-членів Ради безпеки ООН обговорили доповідь генсекретаря щодо загроз, які становить терористичне угруповання "Ісламська держава"
Про це повідомляє Радіо Свобода.
"Члени Ради безпеки з глибокою тривогою відзначили, що "ІД" та інші терористичні групи продовжують експлуатувати руйнування, лиха та регрес, пов’язані з пандемією", – йдеться у повідомленні.
За даними ООН, "ІД" демонструє тривожну експансію в низці регіонів, у тому числі – в Африці, де її вплив росте і може мати наслідки для миру і стабільності.
Члени РБ вказали на напади на цивільних, міста та військові табори з боку бойовиків регіональних осередків організації, в тому числі в Західній та Центральній Африці і районі Сахари.
У ООН закликали держави виконати зобов’язання щодо криміналізації фінансування тероризму та інших заходів, які можуть позбавити "ІД" фінансування.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.58
Купівля 26.58Продаж 26.81
-
EUR
Купівля 31Продаж 31.38
- Актуальне
- Важливе