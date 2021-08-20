У Радбезі ООН заявили про загрозу активності "Ісламської держави" в Африці

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Члени Ради безпеки з глибокою тривогою відзначили, що "ІД" та інші терористичні групи продовжують експлуатувати руйнування, лиха та регрес, пов’язані з пандемією", – йдеться у повідомленні.

За даними ООН, "ІД" демонструє тривожну експансію в низці регіонів, у тому числі – в Африці, де її вплив росте і може мати наслідки для миру і стабільності.

Члени РБ вказали на напади на цивільних, міста та військові табори з боку бойовиків регіональних осередків організації, в тому числі в Західній та Центральній Африці і районі Сахари.



У ООН закликали держави виконати зобов’язання щодо криміналізації фінансування тероризму та інших заходів, які можуть позбавити "ІД" фінансування.