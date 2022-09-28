У Раді сказали, чи варто чекати підвищення "мінімалки" наступного року
Після підвищення з 1 жовтня мінімальної заробітної плати наступного року цей показник змінюватися не буде
Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрій Арістов, передає Укрінформ.
“Ми дуже хотіли б підвищувати соціальні стандарти, розуміючи, що в країні висока інфляція. Але ж при цьому у нас триває війна, а у воєнний час - дуже чіткі пріоритети, і більшість населення до цього ставиться з розумінням”, - пояснив він.
Водночас він запевнив, що соціальний захист - один із пріоритетів бюджету-2023. На це передбачено 403 млрд грн. Зокрема, майже на 233 млрд грн профінансує Пенсійний фонд. На житлово-комунальні субсидії передбачено майже 38 млрд грн у межах бюджетної програми Міністерства соцполітики. Крім того, заплановані субвенції у сферах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту для місцевих бюджетів.
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