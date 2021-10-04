У Раді зареєстрували постанову щодо санкцій проти Коломойського, - Устінова
Депутатське об'єднання "Справедливість" зареєструвало у Верховній Раді постанову про накладення санкцій на олігарха Ігоря Коломойського
Про це повідомила голова об'єднання Олександра Устінова у Facebook.
Вона зазначила, що саме ВР повинна проголосувати санкції проти Коломойського і звернутися до РНБО, щоб не вийшло "вибірковості" санкцій або олігархів, якими лякають політики з екранів телеканалів, що належать знову ж олігархам.
"Це чудовий спосіб нашій монобільшості показати справжній намір боротися з олігархами, а опозиції не говорити про те, що парламент "ламали через коліно", а самим як парламенту розпочати боротьбу з олігархами. Не займатися політичним піаром та захистом тих, хто спонсорує політиків, а проголосувати санкції проти Коломойського", - зауважила Устінова.
Нардепка назвала подібний крок "тестом" на готовність до "справжніх" кроків проти олігархів.
"Це чудовий тест для кожної політичної сили та їх готовності не до популізму, а справжніх кроків проти олігархів. Подивимося чиї підписи там будуть і хто цей тест пройде", - написала Устінова.
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