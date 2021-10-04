У Раді зареєстрували постанову щодо санкцій проти Коломойського, - Устінова

Про це повідомила голова об'єднання Олександра Устінова у Facebook.

Вона зазначила, що саме ВР повинна проголосувати санкції проти Коломойського і звернутися до РНБО, щоб не вийшло "вибірковості" санкцій або олігархів, якими лякають політики з екранів телеканалів, що належать знову ж олігархам.

"Це чудовий спосіб нашій монобільшості показати справжній намір боротися з олігархами, а опозиції не говорити про те, що парламент "ламали через коліно", а самим як парламенту розпочати боротьбу з олігархами. Не займатися політичним піаром та захистом тих, хто спонсорує політиків, а проголосувати санкції проти Коломойського", - зауважила Устінова.

Нардепка назвала подібний крок "тестом" на готовність до "справжніх" кроків проти олігархів.

"Це чудовий тест для кожної політичної сили та їх готовності не до популізму, а справжніх кроків проти олігархів. Подивимося чиї підписи там будуть і хто цей тест пройде", - написала Устінова.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb