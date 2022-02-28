У РФ громадські діячі створили Антивоєнний комітет Росії

Про це заявив речник ексбізнесмена з РФ Михайла Ходороковського Максим Дбар, передає Голос Америки.



Діячі зазначили, що 24 лютого РФ розв'язала війну проти України, та назвали її воєнним злочином від імені всіх росіян в очах у всього світу.



"Будучи громадянами РФ, ми проти своєї волі стали відповідальними за порушення міжнародного права, військове вторгнення та масову загибель людей. Жахливість скоєного злочину не залишає можливості промовчати або виявити пасивну незгоду. Для людей, які виросли на ідеалах звільнення світу від нацизму, загарбницька війна - найбільш страшне й ганебне явище. Неопір такій війні є пособництвом. А протидія - єдина можлива й гідна лінія поведінки", - зауважили вони.



За словами ініціаторів створення комітету, є різниця "між росіянами - недобровільними учасниками путінських авантюр - і тими, хто усвідомлено допомагає путінському режиму в братовбивчій агресії".



"Ми несемо моральну відповідальність за те, що не змогли запобігти війні, що допустили віроломний напад російських військ на сусідню країну. Але безпосередні учасники вторгнення - генерали, які розробляли план, і політичне керівництво Росії - повинні бути названі воєнними злочинцями. Кожен з них окремо і всі вони разом мають понести покарання за скоєне. Для скоєних ними злочинів немає термінів давності, і вони мають отримати по заслугах, як довго б світу та його жертвам не довелося цього чекати", - пояснили вони.



Антивоєнний комітет Росії звернувся до урядів світу з вимогою зайняти принципову позицію щодо порушників міжнародного права.



Документ підписали Євген Кисельов, Володимир Кара-Мурза, Сергій Гурієв, Михайло Ходорковський, Гарі Каспаров, Сергій Алексашенко, Юрій Пивоваров, Віктор Шендерович, Дмитро Гудков, Борис Зімін, Євген Чичваркін.

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