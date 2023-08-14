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Головна Економіка У РФ курс рубля до євро впав до найнижчого рівня з березня 2022 року

У РФ курс рубля до євро впав до найнижчого рівня з березня 2022 року

14 серпня, 2023 понедiлок
12:05
Економіка рубль долар

Долар США і євро впевнено зростають на Московській біржі в понеділок вранці; долар піднявся вище за 101 рубль уперше з 23 березня 2022 року, євро торгується в напрямку до 111 руб

Про це повідомило видання Інтерфакс.

Зазначається що курс долара США становив 101,02 руб./$1 об 11:14 за Москвою, що на 1,59 рубля вище рівня закриття попередніх торгів. Євро до цього часу коштував 110,76 руб./EUR1, подорожчавши на 1,98 рубля. Вартість бівалютного кошика ($0,55 і EUR0,45) збільшилася на 1,76 рубля - до 105,4 руб.

Зокрема керівник російського напрямку інвестиційного консультування "Алор Брокер" Олексій Антонов вважає, що фундаментальні чинники поки що продовжують грати проти російської валюти, можливе ослаблення рубля до рівнів 115-120 руб./$1.

"Новий тиждень почався з продовження ослаблення рубля. Перекупленість пари "долар-рубль" висока, але зараз за цим інструментом не варто надавати велике значення технічним факторам хоча б тому, що спекулянти не відіграють на валютному ринку помітної ролі. Фундаментальні ж фактори продовжують грати проти російської валюти. Припливу додаткової валютної виручки від підвищення цін на нафту ми так поки що і не відчули. Можливо, цей фактор почне проявлятися лише наступного тижня, коли експортери готуватимуться до сплати податків. Податків же у зв'язку зі зростанням цін на нафту доведеться заплатити більше. Але це буде короткочасна допомога рублю. Для закінчення періоду падіння рубля потрібно дочекатися скорочення імпорту або рішучих кроків монетарної влади. До появи цих факторів не виключаємо відхід курсу в район 115-120 руб./$1", - вважає він. 

  • На понеділок, 14 серпня, середній курс долара в обмінниках становить 37,50 грн, а євро можна купити за 41,35 грн.
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