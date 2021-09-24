У РФ розбився вертоліт ФСБ: уламки знайшли на Камчатці

Про це повідомляють росЗМІ.

У Росії на Камчатці розбився вертоліт ФСБ, який здійснював навчальний політ.

Як повідомляється, вертоліт вилетів о 22:09 23 вересня по місцевим часом, за останніми координатами він знаходиться в районі південного схилу гори Гостра.

Згодом, вертоліт Ка-27 здійснив жорстку посадку в районі гори.

За попередніми даними, на борту п'ять чоловік. Інформації про постраждалих поки немає.

Згодом, стало відомо про знайдені уламках зниклого вертольота. Його частини знайшли на схилі гори Гострої на висоті приблизно 950 метрів над рівнем моря.

Нагадаємо, що 22 вересня під Хабаровськом розбився літак Ан-26. На борту судна перебували шість осіб.

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