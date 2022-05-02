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У РФ сталася пожежа на заводі, який виготовляє комплектуючі до ракет, є загиблі

2 травня, 2022 понедiлок
16:10
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У неділю, 1 травня, на підприємстві ОПК у Пермі сталася пожежа, внаслідок якої загинуло дві особи

Про це повідомляє російське видання "Комерсант". 

Пожежа сталася 1 травня на Пермському пороховому заводі. Що спричинило займання, невідомо. Площа пожежі сягнула 550 кв. м. 

Одна з працівниць загинула на місці, друга померла дорогою до лікарні. Третя з опіками 99% поверхні тіла перебуває у реанімації.

Пермський пороховий завод випускає заряди до реактивних систем залпового вогню та комплексів ППО, заряди двигунів для авіаракет, стартово-розгінні системи крилатих ракет, вироби для комплексу ПРО А-135, а також порох для стрілецької зброї. 

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