У РФ сталася пожежа на заводі, який виготовляє комплектуючі до ракет, є загиблі
У неділю, 1 травня, на підприємстві ОПК у Пермі сталася пожежа, внаслідок якої загинуло дві особи
Про це повідомляє російське видання "Комерсант".
Пожежа сталася 1 травня на Пермському пороховому заводі. Що спричинило займання, невідомо. Площа пожежі сягнула 550 кв. м.
Одна з працівниць загинула на місці, друга померла дорогою до лікарні. Третя з опіками 99% поверхні тіла перебуває у реанімації.
Пермський пороховий завод випускає заряди до реактивних систем залпового вогню та комплексів ППО, заряди двигунів для авіаракет, стартово-розгінні системи крилатих ракет, вироби для комплексу ПРО А-135, а також порох для стрілецької зброї.
- 21 квітня у російській Твері внаслідок пожежі в науково-дослідному інституті військ повітряно-космічної оборони РФ загинуло 17 осіб.
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