У РФ сталася пожежа на заводі, який виготовляє комплектуючі до ракет, є загиблі

Про це повідомляє російське видання "Комерсант".

Пожежа сталася 1 травня на Пермському пороховому заводі. Що спричинило займання, невідомо. Площа пожежі сягнула 550 кв. м.

Одна з працівниць загинула на місці, друга померла дорогою до лікарні. Третя з опіками 99% поверхні тіла перебуває у реанімації.

Пермський пороховий завод випускає заряди до реактивних систем залпового вогню та комплексів ППО, заряди двигунів для авіаракет, стартово-розгінні системи крилатих ракет, вироби для комплексу ПРО А-135, а також порох для стрілецької зброї.

21 квітня у російській Твері внаслідок пожежі в науково-дослідному інституті військ повітряно-космічної оборони РФ загинуло 17 осіб.

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