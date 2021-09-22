У РФ відреагували на промову Ердогана в ООН щодо невизнання анексії Криму

Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс.

"Безумовно, адресатом ми вважаємо себе, так це і сприймаємо. Ми, звичайно, шкодуємо, що такі заяви звучать зараз, коли готується робочий візит пана президента в Росію. Все-таки ми вважали за краще б зосередитися на тематиці подальшого розвитку наших двосторонніх відносин і взаємодії у вирішенні дуже гарячих регіональних викликів, які стоять між нашими країнами", – сказав він.

Нагадаємо, Ердоган під час виступу на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН заявив, що не визнає анексію Криму іпідтримує територіальну цілісність України.

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