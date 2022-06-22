У РФ заявили про брак 170 тис. IT-фахівців через їх масовий виїзд із країни
Заступник очільника мвс РФ Ігор Зубков заявив, що країні бракує близько 170 тис. IT-фахівців унаслідок їх масового виїзду через санкції
Про це пише РБК.
"У зв'язку із санкційними режимами у нас був відтік IT-фахівців, причому суттєвий, до низки країн. Рівень потреби визначається експертами приблизно в 170 тис., а загалом у галузі задіяний один мільйон людей", - зазначив Ігор Зубков.
Він також попросив раду федерації підтримати закон про спрощене надання посвідок на проживання в Росії іноземним IT-фахівцям і членам їхніх родин.
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