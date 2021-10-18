Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство У Рівному сталася пожежа на сміттєзвалищі

У Рівному сталася пожежа на сміттєзвалищі

18 жовтня, 2021 понедiлок
08:53
Суспільство

У ніч на понеділок, 18 жовтня, на рівненському сміттєзвалищі сталась пожежа

Про це повідомляє Суспільне. Станом на 8 ранку ліквідація загоряння триває.

Про пожежу рятувальників повідомили близько першої години ночі.За інформацією речника ДСНС області Дмитра Мельника, на місце виїхав черговий караул та встановив, що загорілось сміття на території орієнтовно 50 м².

“Вогнеборці подали на гасіння вогнегасні речовини і локалізували пожежу. Ситуація контрольована, на сміттєзвалищі проводять роботи з остаточної ліквідації займання”, – повідомив Мельник.

Про травмованих інформації немає, також поки невідома причина цієї пожежі. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Юрій Бутусов
17 жовтня, 2021 неділя
Спецоперації з ліквідації ватажків російських терористів, які здійснювалися за наказом Порошенка, при Зеленському повністю припинилися, - Бутусов
Олександр Зінченко
16 жовтня, 2021 субота
У Києві п'яний водій фури збив історика Олександра Зінченка. Ще один пішохід не вижив
Василь Ломаченко
16 жовтня, 2021 субота
Ломаченко перед боєм з ексчемпіоном світу попрощався з Україною
Київ
+4
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.26
    Купівля 26.26
    Продаж 26.51
  • EUR
    Купівля 30.23
    Продаж 30.69
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
18 жовтня
10:33
Росіяни відпрацювали в окупованому Криму висадку десанту з близько 20 вертольотів
10:29
В Україні повністю вакциновані від коронавірусу 6,4 мільйона осіб – МОЗ
10:02
МОЗ
У МОЗ не виключають, що "червона" зона найближчим часом розшириться
09:55
Разумков: З нардепами проводилися "жорсткі дискусії" перед голосуванням за моє відкликання
09:32
ОБСЄ
Окупанти заблокували спостерігачів ОБСЄ на базі в Горлівці
09:19
курс долара
Офіційний курс: євро зріс в ціні на початку тижня
09:15
Пандемія коронавірусу може закінчитися вже в наступному році, - ВООЗ
08:35
У Росії учень шостого класу влаштував стрілянину у школі
08:15
коронавірус
Коронавірус: за добу померли 177 українців
07:56
Доба на Донбасі: окупанти гатили з гранатометів
07:34
Ексклюзив
Лейтенант запасу ЗСУ Олена Білозерська
Олена Білозерська описала переваги й недоліки зрівняння прав чоловіків та жінок в армії
07:22
У Києві ВАЗ настромився на відбійник: водій загинув
2021, неділя
17 жовтня
22:53
Конор Макгрегор
Зірку UFC Макгрегора звинуватили, що він зламав ніс діджею у день, коли похрестив сина у Ватикані
22:30
Зеленський вагнергейт
Зеленський вперше прокоментував звинувачення у відмиванні грошей у офшорах
22:14
Динамо - Шахтар
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після матчів 11-го туру
21:53
Володимир Зеленський
Якби влада не втрутилася, ціна газу для людей була б 50 грн - Зеленський
21:26
Ворскла
"Ворскла" перемогла "Олександрію" та вийшла на третє місце в УПЛ
21:07
Віктор Медведчук
Зеленський допускає обмін Медведчука на українських полонених
20:39
Олександр Онищенко
Екснардеп-втікач Онищенко змінив громадянство та виступає за Росію на міжнародних змаганнях з кінного спорту
20:08
Netflix
"Гра в кальмара" за місяць принесла Netflix близько $1 млрд, - Bloomberg
19:49
Білл Клінтон
Експрезидента США Клінтона виписали з лікарні після екстреної госпіталізації
19:23
Арешт Саакашвілі
Лікар заявив, що стан заарештованого у Грузії Саакашвілі погіршився
19:05
На Окрестіна. Мінськ
"Хлоркою обробляти". Білоруські кіберпартизани "злили" інструктаж з МВС Лукашенка щодо поводження з політв'язнями
18:50
"США не допустять агресії Росії проти України": очільник Пентагону в розмові з Тараном
Глава Пентагону в Києві зробить важливу заяву щодо членства України в НАТО, - Міноборони США
18:29
ООС
17 жовтня на фронті: російські окупанти здійснили три обстріли
18:05
безпілотник ОБСЄ
ОБСЄ призупинила місію моніторингу на Донбасі
17:51
Руслан Малиновський
Малиновський допоміг "Аталанті" розтрощити "Емполі" в чемпіонаті Італії
17:36
Путін
У Кремлі пояснили, чому Путіну складно спілкуватися із Зеленським
17:19
В Ірпені побили ветерана АТО-ООС. Побратими кажуть, що до цього причетний син наркоторговця, зібрали мітинг й вимагають реакції влади
16:55
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
США запропонували Туреччині закупити винищувачі F-16, - Ердоган
16:37
На Гаїті захопили в заручники 17 громадян США, - NYT
16:21
Ексклюзив
Дмитро Медведєв
Піонтковський пояснив, чому під антиукраїнською і антисемітською статтею у "Комерсанті" стоїть підпис Медведєва
15:56
Минай
"Минай" відібрав очки у "Десни" в дебютній грі нового тренера
15:42
Юрій Бутусов
Спецоперації з ліквідації ватажків російських терористів, які здійснювалися за наказом Порошенка, при Зеленському повністю припинилися, - Бутусов
15:38
Інтерв’ю
Тетяна Таїрова-Яковлева
"Конотопську битву варто розглядати як символ", - російська історикиня
15:21
Тарас Шелестюк
Український чемпіон повернувся на ринг після тривалої перерви та переміг нокаутом
14:50
"Путін - х***о!" тепер і в Єревані. У Вірменії тисячі прихильників опозиції виконали хіт харківських ультрас
14:32
Ексклюзив
Попередження від Романа Безсмертного: Росія готує Харківські угоди - 2
14:18
Зеленський пропонував доктору Комаровському бути міністром
13:30
"Заберіть мене до себе". Мережу підкорює відео з сільського весілля на рівненському Поліссі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV