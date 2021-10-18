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У Рівному сталася пожежа на сміттєзвалищі
У ніч на понеділок, 18 жовтня, на рівненському сміттєзвалищі сталась пожежа
Про це повідомляє Суспільне. Станом на 8 ранку ліквідація загоряння триває.
Про пожежу рятувальників повідомили близько першої години ночі.За інформацією речника ДСНС області Дмитра Мельника, на місце виїхав черговий караул та встановив, що загорілось сміття на території орієнтовно 50 м².
“Вогнеборці подали на гасіння вогнегасні речовини і локалізували пожежу. Ситуація контрольована, на сміттєзвалищі проводять роботи з остаточної ліквідації займання”, – повідомив Мельник.
Про травмованих інформації немає, також поки невідома причина цієї пожежі.
Про пожежу рятувальників повідомили близько першої години ночі.За інформацією речника ДСНС області Дмитра Мельника, на місце виїхав черговий караул та встановив, що загорілось сміття на території орієнтовно 50 м².
“Вогнеборці подали на гасіння вогнегасні речовини і локалізували пожежу. Ситуація контрольована, на сміттєзвалищі проводять роботи з остаточної ліквідації займання”, – повідомив Мельник.
Про травмованих інформації немає, також поки невідома причина цієї пожежі.
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