У роботі громадського транспорту Києва стався збій: утворилися затори

Про це повідомляє пресслужба "Київпастрансу".

Через скупчення автотранспорту в столиці стався збій у роботі громадського транспорту.

Затримується рух автобусів № 21, 73, 100, 101, 114 і тролейбусів №29, 30,31, 47, 50, 50к по проспекту Маяковського - бульвару Перова - проспекту Шухевича з причини скупчення автотранспорту.

На місце викликано поліцію.

Зазначається, що введено оперативне положення №4 (рух транспорту без дотримання розкладу).

За даними Google Maps, у столиці утворились затори.

Рух транспорту ускладнено на проспекті Перемоги, бульварі Перова, вулиці Чорновола, Жилянській, Іллєнка, на Північному мосту, Броварському проспекті, проспекті Бажана, бульварі Лесі Українки, проспекті Лобановського.



Також рух обмежено на Набережно-Хрещатицькій.





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