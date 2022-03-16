У Росавіації заявили, що зараз літаки РФ можуть літати, не боячись арешту, лише у Венесуелу, Аргентину та на Кубу

Про це повідомляє російський профільний Телеграм-канал "Авіаторщина", з посиланням на заяви Росавіації, інформує Еспресо.TV

"Згідно з інформацією, що надійшла від посольств РФ в іноземних державах, ризики затримань, арешту, призупинення експлуатації російських повітряних суден і відкликання страхових полісів відсутня при виконанні польотів у Венесуелу, Кубу, Аргентину", — йдеться в терміновій телеграмі заступника керівника Росавіації Володимира.

У ній також сказано, що авіавладою Узбекистану поки що не вводилися обмеження на виконання польотів російськими авіакомпаніями. Але Росавіація вказала перевізникам на необхідність при виконанні польотів до Узбекистану враховувати ризики, які можуть виникнути у разі тиску з боку США та ЄС щодо російських літаків, взятих у лізинг у європейських компаній.

До цього Володимир Потєшкін повідомив глав авіакомпаній про те, що авіавлада Киргизії та Шрі-Ланки направила до Росавіації листи про надання гарантій щодо незатримання літаків російських авіаперевізників під час польотів у ці країни.

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