У Росії батьки загиблого в Україні солдата судяться між собою за "гробові"
Батьки загиблого в Україні забайкальця позиваються один до одного за "гробові" 8,5 млн рублів
Про це повідомляє російський опозиційний телеграм-канал ЧТД, з посиланням на регіональні медіа.
За право на "бойові" виплати, мати загиблого 21-річного мешканця селища Даурія Владислава Бадртдінова Олеся позивається з його батьком, який, за словами жінки, сина не виховував і навіть аліменти не платив . За її словами, чоловік розрахувався за боргами лише минулого року, коли В'ячеславу виповнилося 20 років.
Тепер батько, який покинув сім'ю, вимагає частину "гробових" грошей, а мати намагається довести суду, що він на них права не має. Якщо справа вирішиться на користь Бадртдінової, вона отримає 8,5 млн рублів, з яких - 5 млн від Путіна, один від губернатора і страхова виплата - близько 2,5 млн рублів.
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