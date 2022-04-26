У Росії "героїв" нагороджують інкогніто, закриваючи обличчя, - Подоляк
Росіяни приховують імена та обличчя своїх "військових героїв" навіть на трансляціях для внутрішнього глядача, щоб їхні імена ніхто й ніколи не дізнався
Про це написав у Телеграм радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.
Подоляк вбачає у цьому ще один симптом "важкої хвороби РФ".
"Російська людиноненависницька пропаганда і вищі посадові особи постійно кажуть, що вони нібито борються за правду, рятують світ від чогось страхітливого, і взагалі вони - "кращі люди планети", - пише Подоляк. - І не важливо, що все це "визволення" вони здійснюють на чужій території, куди віроломно увірвалися. Неважливо, що при цьому масово убивають українців... Але вони - "за правду".
"І водночас своїх "героїв" нагороджують виключно інкогніто, закриваючи їхні обличчя, витираючи прізвища у трансляціях. В трансляціях! У пропагандистських постановках. Навіть для свого внутрішнього ринку. Щоб ніхто не впізнав. Ніколи. Прізвища та фізіономії цих "героїв". Абсолютний абсурд - "герої", які бояться, соромляться і ховаються. Чому?", - запитує Подоляк.
"Все просто. По-перше, тому, що кожен із нагороджених уже у списку воєнних злочинців. І нагорода - це доказове юридичне свідчення, що ця людина навмисне гвалтувала, вбивала, підривала. По-друге, немає ніяких героїв, і тому вони соромляться. Соромляться брати нагороди за крадіжки унітазів в Україні та групові сафарі на мирних жителів", - пояснив радник глави Офісу президента України.
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