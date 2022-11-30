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Головна війна з Росією У Росії існує дефіцит певних видів озброєння: перемовини з Іраном були, але постачання зброї не фіксують, - ГУР

У Росії існує дефіцит певних видів озброєння: перемовини з Іраном були, але постачання зброї не фіксують, - ГУР

30 листопада, 2022 середа
13:13
війна з Росією Вадим Скібіцький

В армії Російської Федерації дефіцит деякого озброєння: росіяни вивозили артилерійські боєприпаси з території Білорусі, також РФ веде перемовини з Іраном

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону. 

Скібіцький зазначає, що "пауза" між масованими ракетними ударами РФ по території України відбувається з деяких причин:

"По-перше, здійснюється дорозвідка тих об’єктів, по яких наносилися удари. По-друге, це класичний підхід: вивчаються райони й цілі, які будуть під ураженням. По-третє, відбувається підготовка ракет до бойового застосування, їхнє зосередження. Це все потребує часу. А, враховуючи те, що запас в Російської Федерації зменшується, застосовуються старі ракети, вироблені й за часів Радянського Союзу, потрібно їхнє обслуговування перед використанням", - говорить представник ГУР. 

Він також стверджує, що зафіксовано застосування Росією ракет Х-22, і доволі великий відсоток із них підривався навіть у повітрі. 

Вадим Скібіцький повідомив, що війська РФ використовують стратегічний запас по деяких видах озброєння, бо "30% – поріг, який завжди повинен лишатися".

Щодо запасів РФ та на скільки їх може вистачити, представник ГУР надав такий коментар:

"Бачимо по тих уламках ракет, які вони застосовували, що ракети виготовлені в цьому році. На скільки їх вистачить – залежить від виробництва. Воно впало в порівнянні з довоєнним періодом, але через обхід економічних санкцій Росія ще здатна випускати певну кількість крилатих ракет й іншого озброєння по території України".

Представник ГУР МО також інформував, що Росія транспортувала боєприпаси з території Білорусі: 

"Насамперед з Білорусі протягом двох місяців Росія вивозила артилерійські боєприпаси 122 мм, 152 мм. Даних щодо вивезення ракет з Білорусі, тих самих Точка-У, немає. Мабуть, у РФ запасів усе ще достатньо, аби завдавати ударів власним озброєнням", - зауважив він. 

Вадим Скібіцький додав, що перемовини про постачання озброєння та боєприпасів тривають з іншими країнами. Зокрема до самих реактивних систем залпового вогню типу "Смерч" та "Ураган". Їхнє виробництво ще не стало масовим, тож у Росії існує певний дефіцит. 

За інформацією ГУР, з Іраном проводилися перемовини щодо поповнення російського арсеналу озброєння. "Є проєкти угод між Росією та Іраном, але нині постачання не зафіксовано".

  • Раніше з'явилося повідомлення від ГУР, що в розвідці не бачать ознак формування наступального угруповання в Білорусі, але загроза зберігається.

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зброя
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ГУР
постачання зброї
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