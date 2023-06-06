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У Росії масове отруєння сидром: близько 20 осіб померли, десятки госпіталізованих

6 червня, 2023 вiвторок
04:01
Кримінал У Росії масове отруєння контрафактним сидром

У кількох регіонах Росії зафіксовано масове отруєння алкогольним напоєм "Містер Сидр", у якому виявили метанол: померли близько 20 осіб, десятки госпіталізованих

Про це повідомляють російські медіа.

В Ульянівській області 40 людей отруїлися напоєм, 16 людей померли. Більшість постраждалих та померлих жили в Димитровграді, випадки отруєння також зафіксовано в Ульянівську та селі Нова Маликла.

У Новокуйбишевську Самарської області померли дві мешканки, які випили цей напій.

В Удмуртії госпіталізовано чоловіка і жінку, які також вживали "Містер Сидр", їх стан лікарі оцінюють як критичний.

На Нижегородській області також зафіксували перші випадки отруєння, є загиблі.

"Містер Сидр" виготовляли у селі Вінтай Красноглінського району Самарської області. Його продавали на розлив.

За попередніми даними, у напої "Містер Сидр" містився метиловий спирт (метанол).

Росалкогольрегулювання заблокувало по всій Росії обіг продукції ТОВ "Анді", яка виробляла "Містер Сидр".

Підприємця, що виготовляв сурогатний напій, затримано, проти нього порушили справу про надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки і спричинили смерть людей.

ТОВ "Анді" зареєстровано наприкінці 2021 року, його заснував Анар Гусейнов. Як писала "Самара Онлайн", затримано саме його. Минулого року чистий прибуток компанії склав 1,02 млн руб.

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