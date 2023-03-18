У Росії спростили вихід з українського громадянства для тих, хто узяв паспорт РФ
Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який спрощує процедуру виходу з українського громадянства для власників російських паспортів
Про це повідомили на сайті Кремля.
Згідно із законом українське громадянство скасовуватимуть одразу після того, як людина подасть відповідну заяву в міністерство внутрішніх справ РФ. Закон набуде чинності через 90 днів з моменту його публікації.
Також тим, хто подав заяву на вихід з українського громадянства, заборонено буде використовувати будь-які документи, які засвідчують громадянство України. Зокрема мовиться про паспорти.
"Якщо умови будуть порушені, то заява відкликається. Повторно її можна буде подати лише за 10 років", - ідеться у повідомленні.
Водночас заяву на дитину молодше 14 років можуть подавати батьки чи опікуни.
- 14 березня держдума Росії ухвалила законопроєкт, згідно з яким українці, які отримали на тимчасово окупованих територіях російські паспорти, можуть вийти з українського громадянства після подання відповідної заяви в російські органи влади. Згодом МЗС України заявило, що нікчемний закон Росії про вихід з українського громадянства жителів тимчасово окупованих територій є грубим порушенням права.
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