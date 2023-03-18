У Росії спростили вихід з українського громадянства для тих, хто узяв паспорт РФ

Про це повідомили на сайті Кремля.

Згідно із законом українське громадянство скасовуватимуть одразу після того, як людина подасть відповідну заяву в міністерство внутрішніх справ РФ. Закон набуде чинності через 90 днів з моменту його публікації.

Також тим, хто подав заяву на вихід з українського громадянства, заборонено буде використовувати будь-які документи, які засвідчують громадянство України. Зокрема мовиться про паспорти.

"Якщо умови будуть порушені, то заява відкликається. Повторно її можна буде подати лише за 10 років", - ідеться у повідомленні.

Водночас заяву на дитину молодше 14 років можуть подавати батьки чи опікуни.