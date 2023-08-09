Про це повідомляє РИА Новости.



"Припинено злочинну діяльність громадянина Росії, 1980 року народження, причетного до скоєння диверсійно-терористичного акту на об'єкті енергетичної інфраструктури республіки Крим за завданням українських спецслужб", - йдеться у публікації центру громадських зв'язків ФСБ.



Там нібито встановили, що у червні 2022 року у Павлограді Дніпропетровської області його "завербували" співробітники українських спецслужб. Як стверджується, чоловік пройшов підготовку і попрямував до Криму, де 23 червня 2023 року здійснив підрив газопроводу в селищі Кореїз із використанням саморобної вибухівки, яку він забрав зі схованки.



"У гаражі, що належить фігуранту, вилучено пластичну вибухову речовину іноземного виробництва "С-4", масою два кілограми, два електродетонатори військового призначення, два електрозапальники, а також саморобний кумулятивний заряд", - додали у ФСБ.



Росіяни пишуть, що чоловік нібито зізнався у співпраці з українськими спецслужбами. Проти фігуранта порушили кримінальну справу за статтею про терористичний акт.

23 червня 2023 року ЗМІ повідомляли про вибух газопроводу у селищі Кореїз поблизу Ялти. Тоді 500 абонентів залишилися без газу.