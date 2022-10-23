У російському Іркутську винищувач Су-30 впав на житловий будинок
Іркутський губернатор повідомив, що в місті винищувач Су-30 впав на житловий двоповерховий будинок
Про це повідомляють російські ЗМІ.
МЧС РФ заявляє, що літак зазнав аварії під час випробувального польоту. Літальний апарат впав у мікрорайоні Ново-Леніно в Іркутську, на місці падіння пожежа площею понад 200 квадратних метрів.
За попередніми даними, обидва пілоти, що керували літаком, загинули. Серед цивільних постраждалих немає.
Слідчий комітет РФ заявив, що літак належав авіапідприємству та проходив випробування без боєкомплекту. Наразі відкрита справа про порушення правил безпеки та експлуатації повітряного транспорту.
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