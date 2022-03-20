У Рубіжному й Сєвєродонецьку росіяни обстрілами зруйнували 24 будинки за добу та вбили трьох людей

Про це завили в Луганській ОВА.



Упродовж 19 березня окупанти обстрілами пошкодили або зруйнували близько 30 об’єктів.



"І з них – 12 багатоквартирних та 12 приватних житлових будинків, заклад освіти в Рубіжному, складські, господарчі споруди, об’єкти інфраструктури",- зазначив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



У Рубіжному від обстрілів загинули три людини, двоє яких - діти. Також дві людини постраждали, зокрема дитина.



"Наші рятувальники як заступили на службу 24 лютого зранку, так майже і не були вдома – до 19 потужних пожеж призвело російське вторгнення вчора на Луганщині. Врятовано сімох жителів області. Крім цього, співробітники ДСНС залишалися розбирати завали після гасіння, розвозили воду та продукти харчування населенню до бомбосховищ", - зауважив очільник Луганської ОВА.



За його словами, на Луганщині без газопостачання залишаються 23 населені пункти повністю та 7 частково - загалом близько 35 тис. абонентів. Електропостачання немає в 26 населених пунктах повністю, у 12 - частково. Без світла перебувають 98 364 споживачі, відключено 627 трансформаторних підстанцій.



Сергій Гайдай відзначив працівників Сєвєродонецької ТЕЦ та комунальників, які, попри обстріли, кілька разів за місяць лагодили пошкоджену мережу й відновлювали теплопостачання в будинках містян.



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