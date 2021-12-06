У Румунії посилили карантин через штам коронавірусу "Омікрон"

Про це пише Digi24.



Від 6 грудня уряд Румунії посилив карантинні обмеження через те, що в країні зафіксували два випадки штаму коронавірусу "Омікрон".



Вакциновані громадяни Румунії та ЄС, які приїжджають з інших країн, повинні мати негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений за 48 годин до в'їзду. Особи, котрі не робили жодного щеплення, проходитимуть десятиденну самоізоляцію.



Громадяни ЄС, які приїжджають до Румунії з країн Євросоюзу, повинні пред'являти сертифікат про вакцинацію або одужання від COVID-19, або негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду. Невакцинованих осіб, які приїхали з країн, де був виявлений штам "Омікрон", зобов'яжуть пройти двотижневу самоізоляцію.



Зважаючи на велику кількість людей, які планують повернутися до Румунії на зимові канікули, уряд збирається після 20 грудня запровадити для них форми місцезнаходження, які видаватимуть на в'їзді до країни.

Станом на 4 грудня новий штам коронавірусу "Омікрон" було виявлено у 38 країнах світу.

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