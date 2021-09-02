У серпні СБУ заблокувала 43 кібератаки на органи влади
У серпні 2021 року Служба безпеки України заблокувала 43 кібератаки на інформаційні системи українських державних органів влади
Про це передає пресслужба СБУ.
"Фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ у серпні 2021 року припинили та нейтралізували 43 кібератаки на інформаційні системи органів державної влади", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, це відбулося завдяки аналізу понад 36 000 критичних подій інформаційної безпеки, виявлених у серпні місяці.
Здебільшого основними типами виявлених кіберзагроз (хакерських атак) були:- з'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);
- спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);
- атаки на веб-додатки (Web App Attack);
- шкідливе програмне забезпечення (Malware) та інші.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення РНБО щодо створення кібервійськ в Україні.
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