У серпні СБУ заблокувала 43 кібератаки на органи влади

Про це передає пресслужба СБУ.

"Фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ у серпні 2021 року припинили та нейтралізували 43 кібератаки на інформаційні системи органів державної влади", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, це відбулося завдяки аналізу понад 36 000 критичних подій інформаційної безпеки, виявлених у серпні місяці.

Здебільшого основними типами виявлених кіберзагроз (хакерських атак) були:

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення РНБО щодо створення кібервійськ в Україні.

- з'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);- спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);- атаки на веб-додатки (Web App Attack);- шкідливе програмне забезпечення (Malware) та інші.



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