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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Сєвєродонецьку 18 травня через обстріли загинули четверо людей, є поранені. Луганщина залишається без світла

У Сєвєродонецьку 18 травня через обстріли загинули четверо людей, є поранені. Луганщина залишається без світла

19 травня, 2022 четвер
08:33
війна з Росією обстріли у Донецькій області

Росія продовжила обстріли Луганщини 18 травня, унаслідок чого у Сєвєродонецьку четверо загиблих і троє поранених

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм.

"Значна кількість руйнацій та четверо загиблих в Сєвєродонецьку, область знеструмлена", – написав він.

Росія 18 травня продовжила обстріли Луганської області, найбільших пошкоджень зазнав Сєвєродонецьк, а також населені пункти Попаснянської громади. В останній загарбники активно застосовували авіацію.

Сєвєродонецьк обстрілювали із самого ранку 18 травня. При чому, рятувальники не могли виїхати на гасіння пожеж по дві години через потужні обстріли.

У місті пошкоджено щонайменше вісім будинків, деякі із них палали – окремі квартири та цілі під’їзди.

"18 травня в місті загинули четверо осіб, поранені ще троє. Усі – зранку та в старих районах міста", – зазначив голова ОВА.

Він розповів, що дві жінки загинули в своїй квартирі, куди влучив російський снаряд.

"Поблизу одного із будинків загинув чоловік, на цій же вулиці під вогонь росіян потрапили жінка і чоловік. Перша загинула на місці, чоловіка з осколковими ураженнями госпіталізовано", – додав Гайдай.

Осколкові поранення та контузія дістали ще два сєвєродончанина, у Лисичанську жінці відірвало руку, зазначив він.

Крім того, стало відомо про трьох загиблих раніше – це жителі Білогорівки та Попасної, свідчать дані ОВА.

Минулої доби Росія з авіації обстрілювала на Луганщині цивільні об'єкти у Лоскутівці, Катеринівці та Оріховому, безуспішно намагалась штурмовти район Устинівки та Золотого-4. Пошкоджені будинки у Врубівці, Нирковому та Комишувасі.

Через знеструмлення потужної електропідстанції у Лисичанську Луганська область залишається без світла, зазначив Сергій Гайдай.

  • Окупанти 18 травня 5 разів обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині.

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