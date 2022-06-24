У "Шахтарі" визначились з іменем нового тренера, - ЗМІ
Головний тренер СК "Дніпро-1" Ігор Йовічевич очолить донецький "Шахтар"
Про це повідомляє проект "Бомбардир".
За інформацією джерела, на 99,9% Ігор Йовічевич покине "Дніпро-1" та очолить "Шахтар". Для хорвата головний аргумент для переходу - це можливість тренувати клуб Ліги чемпіонів.
Ігор Йовічевич в Україні з 2003 року. Хорватський фахівець бувши футболістом грав за "Карпати". Тренував львівський клуб, а з 2020 року очолює СК "Дніпро-1".
Після початку повномасштабної російської агресії іноземні футболісти та тренери отримали дозвіл розірвати контракти з українськими клубами.
Зараз "Шахтар" очолює італієць Роберто Де Дзербі.
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