Про це повідомляє проект "Бомбардир".

За інформацією джерела, на 99,9% Ігор Йовічевич покине "Дніпро-1" та очолить "Шахтар". Для хорвата головний аргумент для переходу - це можливість тренувати клуб Ліги чемпіонів.

Ігор Йовічевич в Україні з 2003 року. Хорватський фахівець бувши футболістом грав за "Карпати". Тренував львівський клуб, а з 2020 року очолює СК "Дніпро-1".

Після початку повномасштабної російської агресії іноземні футболісти та тренери отримали дозвіл розірвати контракти з українськими клубами.

Зараз "Шахтар" очолює італієць Роберто Де Дзербі.

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