Для очного навчання дітей у школі або в 10-хвилинній доступності від закладу має бути обладнане укриття, - ОПУ
Влада активно перевіряє роботу, яку проводять заклади освіти для забезпечення безпеки учнів під час начального процесу
Про це інформує заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.
Зазначається, що у школах, які почнуть роботу з 1 вересня, обов’язково повинні бути укриття, куди учні зможуть спуститися у випадку повітряної тривоги.
Як передає офіс президента, школи, в яких проводитиметься офлайн-навчання, повинні бути обладнанні укриттям. Якщо у приміщенні закладу його не передбачено, то укриття повинно бути в 10-хвилинній доступності.
За словами Тимошенка, українські школи визначатимуться в залежності від безпекової ситуації в регіоні.
Також з умовами перебування мають ознайомитися батьки та опікуни.
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