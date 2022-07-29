Про це інформує заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.

Зазначається, що у школах, які почнуть роботу з 1 вересня, обов’язково повинні бути укриття, куди учні зможуть спуститися у випадку повітряної тривоги.

Як передає офіс президента, школи, в яких проводитиметься офлайн-навчання, повинні бути обладнанні укриттям. Якщо у приміщенні закладу його не передбачено, то укриття повинно бути в 10-хвилинній доступності.

За словами Тимошенка, українські школи визначатимуться в залежності від безпекової ситуації в регіоні.

Також з умовами перебування мають ознайомитися батьки та опікуни.

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