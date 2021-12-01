У штабі ООС показали наслідки дистанційного мінування Мар’їнки окупантами

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Як зазначається, 1 грудня у період часу з 11:36 до 11:46 збройні формування РФ здійснили спробу дистанційного мінування території населеного пункту Мар’їнка протипіхотними мінами ПОМ-2. Вибухом однієї з мін було поранено місцевого мешканця.





Військові повідомляють, що вогонь вівся з напрямку населеного пункту Трудівське. Збройні формування РФ здійснили 2 постріли мінами ПОМ-2 з гранатомета РПГ-7.

Внаслідок вибуху однієї з мін, в районі вулиці Москалевського, 42, був поранений громадянин Сергій Удинський, 1980 року народження, який в момент вибуху перебував за кермом автомобіля УАЗ-469.





"В нього діагностовано осколкове поранення гомілки. Також унаслідок обстрілу було пошкоджено автомобіль УАЗ-469", - йдеться в повідомленні.

Задокументовані відомості про обстріл передані до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.





За цим фактом, з метою внесення відповідних відомостей до ЄРДР і початку досудового слідства за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 438 КК України (Порушення законів і звичаїв війни), матеріали передано Донецькій обласній прокуратурі.

Українська сторона СЦКК підкреслила, що даний факт є черговим грубим порушенням збройними формуваннями РФ Мінських домовленостей та режиму повного і всеосяжного припинення вогню, впровадженого за згодою сторін 27 липня 2020 року, а також свідчить про повну зневагу окупантів до життя та здоров’я цивільного населення.





Нагадаємо, окупанти здійснили дистанційне мінування ПОМ-2 околиць Мар'їнки, внаслідок чого дістав поранення цивільний.



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