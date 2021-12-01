У штабі ООС показали наслідки дистанційного мінування Мар’їнки окупантами
Спостерігачі української сторони СЦКК показали наслідки обстрілу російськими найманцями Мар’їнки, унаслідок якого була поранена цивільна особа
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Як зазначається, 1 грудня у період часу з 11:36 до 11:46 збройні формування РФ здійснили спробу дистанційного мінування території населеного пункту Мар’їнка протипіхотними мінами ПОМ-2. Вибухом однієї з мін було поранено місцевого мешканця.
Військові повідомляють, що вогонь вівся з напрямку населеного пункту Трудівське. Збройні формування РФ здійснили 2 постріли мінами ПОМ-2 з гранатомета РПГ-7.
Внаслідок вибуху однієї з мін, в районі вулиці Москалевського, 42, був поранений громадянин Сергій Удинський, 1980 року народження, який в момент вибуху перебував за кермом автомобіля УАЗ-469.
"В нього діагностовано осколкове поранення гомілки. Також унаслідок обстрілу було пошкоджено автомобіль УАЗ-469", - йдеться в повідомленні.
Задокументовані відомості про обстріл передані до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.
За цим фактом, з метою внесення відповідних відомостей до ЄРДР і початку досудового слідства за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 438 КК України (Порушення законів і звичаїв війни), матеріали передано Донецькій обласній прокуратурі.
Українська сторона СЦКК підкреслила, що даний факт є черговим грубим порушенням збройними формуваннями РФ Мінських домовленостей та режиму повного і всеосяжного припинення вогню, впровадженого за згодою сторін 27 липня 2020 року, а також свідчить про повну зневагу окупантів до життя та здоров’я цивільного населення.
- Нагадаємо, окупанти здійснили дистанційне мінування ПОМ-2 околиць Мар'їнки, внаслідок чого дістав поранення цивільний.
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