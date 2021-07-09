У Швеції розбився легкий гвинтовий літак, загинуло дев'ять людей
Легкий літак DHC-2 Beaver зазнав катастрофи під час зльоту в аеропорту Еребру за 160 км від столиці Швеції Стокгольма
Про це повідомляє ВВС Україна.
Це сталося 8 липня.
"Всі люди на борту літака, що розбився, загинули", - повідомила поліція.
Представник рятувальної служби сказав, що літак впав у декількох сотнях метрів від злітно-посадкової смуги, потім уламки загорілися.
На борту було вісім парашутистів, що виконують стрибки з акробатичними номерами у вільному падінні та пілот.
Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен висловив співчуття їхнім рідним і близьким.
"З глибоким сумом і печаллю дізнався трагічну новину. У цей важкий час я подумки із загиблими, їх сім'ями і коханими", - написав він у Twitter.
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