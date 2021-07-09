У Швеції розбився легкий гвинтовий літак, загинуло дев'ять людей

Про це повідомляє ВВС Україна.

Це сталося 8 липня.

"Всі люди на борту літака, що розбився, загинули", - повідомила поліція.

Представник рятувальної служби сказав, що літак впав у декількох сотнях метрів від злітно-посадкової смуги, потім уламки загорілися.

На борту було вісім парашутистів, що виконують стрибки з акробатичними номерами у вільному падінні та пілот.

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен висловив співчуття їхнім рідним і близьким.

"З глибоким сумом і печаллю дізнався трагічну новину. У цей важкий час я подумки із загиблими, їх сім'ями і коханими", - написав він у Twitter.