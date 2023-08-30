У Швейцарії судитимуть ексофіцера білоруського "ескадрону смерті", причетного до викрадення опозиціонерів
У вересні колишній член білоруського спецзагону "ескадрон смерті", який зізнався у причетності до викрадення політичних опонентів президента Білорусі Олександра Лукашенка, постане перед судом у Швейцарії
Про це пише білоруський правозахисний центр "Вясна".
Ексофіцера спеціального загону швидкого реагування МВС Білорусі Юрія Гаравського підозрюють у причетності до вбивств політичних опонентів Лукашенка ще в 1999 році. Його судитимуть за статтею про зникнення людей.
Зазначається, що суд відбудеться в одному з кантонів Швейцарії. Згідно зі швейцарським законодавством, за це йому може загрожувати від 1 року до 20 років в'язниці. Сам Юрій розраховує на випробувальний термін.
Таким чином Гаравський стане першим громадянином Білорусі, який постає перед судом за насильницьке зникнення людей. Крім того, це й перше застосування спеціального положення, яке передбачає кримінальну відповідальність за цей злочин у Швейцарії.
- У 2019 році Гаравський розповів виданню DW про вбивства опозиційних політиків в 1999—2003 роках, які виступали проти президента Олександра Лукашенка. Він заявив, що особисто брав участь у злочинах за "наказом згори".
- За словами Гаравського, разом з іншими бійцями СОШР він брав участь у викраденні та вбивстві колишнього міністра внутрішніх справ Білорусі Юрія Захаренка, ексголови Центрвиборчкому Віктора Гончара і бізнесмена Анатолія Красовського, який підтримував опозицію.
- Гаравський стверджував, що наказ про затримання опозиціонерів віддавав засновник СОШР підполковник Дмитро Павличенко. За його словами, саме Павличенко застрелив політиків та бізнесмена.
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