У Швейцарії судитимуть ексофіцера білоруського "ескадрону смерті", причетного до викрадення опозиціонерів

Про це пише білоруський правозахисний центр "Вясна".

Ексофіцера спеціального загону швидкого реагування МВС Білорусі Юрія Гаравського підозрюють у причетності до вбивств політичних опонентів Лукашенка ще в 1999 році. Його судитимуть за статтею про зникнення людей.

Зазначається, що суд відбудеться в одному з кантонів Швейцарії. Згідно зі швейцарським законодавством, за це йому може загрожувати від 1 року до 20 років в'язниці. Сам Юрій розраховує на випробувальний термін.

Таким чином Гаравський стане першим громадянином Білорусі, який постає перед судом за насильницьке зникнення людей. Крім того, це й перше застосування спеціального положення, яке передбачає кримінальну відповідальність за цей злочин у Швейцарії.