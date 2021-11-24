У січні США змінять правила в'їзду

Про це повідомляє Associated Press.



Обмеження стосуються всіх мандрівників, які перетинають сухопутні кордони США, включно з водіями вантажівок, урядовцями та чиновниками з реагування на надзвичайні ситуації.



Нові правила стосуються осіб, які не є громадянами США. Американські громадяни та постійні резиденти все ще зможуть в’їжджати до США незалежно від їхнього статусу вакцинації. Проте невакциновані будуть стикатися з додатковими тестуваннями на COVID-19 - на думку чиновників, це заохотить людей зробити щеплення.



За даними Центру контролю та профілактики захворювань, близько 47 млн дорослих у США не вакцинувалися від коронавірусу.



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