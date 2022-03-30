У складі Іноземного легіону буде окремий білоруський полк
У складі Іноземного легіону ЗСУ з'явиться окремий полк з білоруських військових
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
"Полк створено за ініціативою білоруських офіцерів за підтримки Збройних Сил для захисту незалежності та територіальної цілісності України, а також для створення основи для створення нової професійної білоруської армії", – зазначають ініціатори.
Призовний центр полку "Пагоня" знаходиться у Варшаві.
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