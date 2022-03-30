У складі Іноземного легіону буде окремий білоруський полк

Про це повідомляє "Радіо Свобода".



"Полк створено за ініціативою білоруських офіцерів за підтримки Збройних Сил для захисту незалежності та територіальної цілісності України, а також для створення основи для створення нової професійної білоруської армії", – зазначають ініціатори.



Призовний центр полку "Пагоня" знаходиться у Варшаві.





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