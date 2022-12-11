У Словаччині від лавини загинуло двоє туристів

Про це повідомили у рятувальній службі.

Стало відомо, що про зникнення туристів повідомила дівчина одного з них, яка мала забрати їх на машині увечері після спуску - телефон перестав відповідати. Зазначають, що того дня через погодні умови рекомендувалося не йти в гори, проте друзі ризикнули.

Зазначається, що рятувальники пройшлися по усіх стоянках уздовж їхнього орієнтовного маршруту і врешті з’ясували, де їх бачили останній раз. За відсутністю слідів спуску з вершини, куди чоловіки мали піднятися, останніми сигналами телефонів та свідченнями людей, які бачили лавину, рятувальники встановили їхнє можливе місцеперебування.

Туристів відшукали під снігом за допомогою службових собак вже мертвими. Евакуацію тіл відклали через надзвичайно складні погодні умови.

10 грудня повідомлялося, що через можливе сходження лавин туристам радять утриматися від походів в Карпати.

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