У Слов’янську чоловік у футболці з прапором Росії напав на ветерана війни на Донбасі

Про це повідомляє активіст Сергій Стерненко на своїй сторінці у Facebook.

За словами ветерана АТО, він виходив зі свого під'їзду і помітив чоловіка в футболці з прапором РФ і написом Росія. Чоловік попросив зняти футболку і нагадав йому про російську агресію на Донбасі.

Він відмовився знімати футболку. Коли мова зайшла про поліцію, чоловік у футболці з російським прапором використав перцевий балончик.

У коментарі журналістам потерпілий заявив, що знає нападника. Через кілька днів після інциденту ветеран прийшов додому до чоловіка з поліцією. Правоохоронці підтвердили, що знайшли у нього вдома ту саму футболку.

Нападник же в свою чергу заявив, що буде писати заяву в поліцію на ветерана.