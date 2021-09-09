У Слов’янську чоловік у футболці з прапором Росії напав на ветерана війни на Донбасі
У Слов’янську чоловік напав на ветерана російсько-української війни за те, що той попросив його зняти футболку з написом Росія
Про це повідомляє активіст Сергій Стерненко на своїй сторінці у Facebook.За словами ветерана АТО, він виходив зі свого під'їзду і помітив чоловіка в футболці з прапором РФ і написом Росія. Чоловік попросив зняти футболку і нагадав йому про російську агресію на Донбасі.
Він відмовився знімати футболку. Коли мова зайшла про поліцію, чоловік у футболці з російським прапором використав перцевий балончик.
У коментарі журналістам потерпілий заявив, що знає нападника. Через кілька днів після інциденту ветеран прийшов додому до чоловіка з поліцією. Правоохоронці підтвердили, що знайшли у нього вдома ту саму футболку.
Нападник же в свою чергу заявив, що буде писати заяву в поліцію на ветерана.
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