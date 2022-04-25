У Софійському соборі відбудеться великодній онлайн-концерт на знак подяки захисникам та захисницям ЗСУ
У київському Софійському соборі відбудеться онлайн-концерт із нагоди Великодня, організований на подяку захисникам та захисницям Збройних сил України
Про це повідомляє Національний заповідник "Софія Київська" у фейсбуці.
За попередніми даними, 25 квітня о 15:00 у Софійському соборі відбудеться онлайн-концерт із нагоди Великодня. Захід влаштовано на честь захисників та захисниць ЗС України.
"На знак безмірної подяки героям за оборону України! [Великдень - ред.] - це світле свято, символ перемоги світла над темрявою, добра над злом, життя над смертю, України над рашистами. Символ нашої перемоги", - йдеться у пості.
Організаторами заходу стали Культурний центр Dom Майстер Клас та Національний заповідник "Софія Київська".
Доєднатися до трансляції можна за посиланням: https://youtu.be/K9D80CkmSCk
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