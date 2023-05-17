У співака Павліка вилучили спецперепустку після інциденту на Південному мосту
Київські правоохоронці вилучили у артиста спецперепустку на проїзд, якою той хизувався напередодні у соціальній мережі, проїжджаючи Південним мостом столиці
Про це інформує Поліція Києва.
Правоохоронці Києва виявили відео, на якому відомий український співак їде з жінкою в автомобілі по Південному мосту та демонструє спецперепустку на проїзд у комендантську годину.
"Задоволення не для всіх", - сказала дружина Павліка Катерина Репяхова на відео.
Зазначено, що під час відпрацювання отриманої інформації правоохоронці поспілкувалися з власником автомобіля та його жінкою і вилучили спецперепустку. Окрім цього, поліцейські нагадали їм про заборону фіксації та висвітлення об'єктів стратегічного значення у період воєнного стану.
- У Києві закрито Південний міст з літа минулого року. Рух цією ділянкою дозволено лише для спецтранспорту, громадського та транзитного вантажного транспорту, а також для автівок зі спецперепустками, які видає Київська міська військова адміністрація.
- Натомість співак з Тернопільщини Віктор Павлик подарував своїй дружині Катерині Репяховій спеціальну перепустку на поїздки у комендантську годину.
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