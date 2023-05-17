Про це інформує Поліція Києва.

Правоохоронці Києва виявили відео, на якому відомий український співак їде з жінкою в автомобілі по Південному мосту та демонструє спецперепустку на проїзд у комендантську годину.

"Задоволення не для всіх", - сказала дружина Павліка Катерина Репяхова на відео.

Зазначено, що під час відпрацювання отриманої інформації правоохоронці поспілкувалися з власником автомобіля та його жінкою і вилучили спецперепустку. Окрім цього, поліцейські нагадали їм про заборону фіксації та висвітлення об'єктів стратегічного значення у період воєнного стану.