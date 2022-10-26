У справі "Роттердам+" оголосили 15 нових підозр, - НАБУ

Про це повідомляє НАБУ.

"26 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили про підозру 15 особам, причетним до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+", через яку споживачі електроенергії незаконно переплатили понад 20 млрд грн упродовж 2018-2019 рр. Це – другий епізод масштабного розслідування антикорупційних органів", – йдеться в повідомленні.

Коло підозрюваних включає працівників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП): двох колишніх голів, шість колишніх членів, трьох чинних членів, одного чинного та одного колишнього працівника, а також чинного та колишнього посадовця групи приватних теплогенеруючих компаній.

За версією слідства, шестеро з цих осіб, які усвідомлено взяли участь у злочині, одержали нові підозри за зловживання владою або службовим становищем.

Дії членів НКРЕКП, які, не розібравшись голосували за затвердження так званої формули Роттердам+ кваліфікували за службову недбалість.

У так звану формулу "Роттердам+", заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме - на транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій з порту у Роттердамі. В результаті, як вважають НАБУ і САП, кінцеві споживачі протягом 2016-2019 років переплатили понад 39 млрд грн, що підтверджується висновком експерта.

У Національному антикорупційному бюро стверджують, що слідство має докази, що ухвалити таку формулу обчислення НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки.

"Спочатку регулятор не погоджувався, розуміючи абсурдність включення витрат на транспортування до тарифу, проте в березні 2016 року на зазначену пропозицію пристав. Як наслідок, відбулось зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, що призвело до подорожчання товарів та послуг для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності", - зазначили в НАБУ.

Нагадаємо, 8 серпня 2019 року НАБУ оголосило ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п'ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків.

Старший групи прокурорів у справі "Роттердам+" Віталій Пономаренко тричі закривав це провадження.

18 листопада 2020 року розслідування справи Роттердам+ було відновлено за рішенням Вищого антикорупційного суду.

5 травня 2021 року генпрокурор Ірина Венедіктова змінила старшого групи прокурорів у провадженні на Дениса Демківа, який уже 20 травня вирішив закрити справу вчетверте.

22 вересня НАБУ і САП завершили розслідування першого етапу в справі "Роттердам+" та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення.