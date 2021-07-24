У США анонсували нові санкції проти Коломойського
Сполучені Штати готові запровадити нові санкції проти українського бізнесмена Ігоря Коломойського
Про це заявив тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент, повідомляє Радіо Свобода.
За його словами, заборона США на в’їзд до цієї країни Ігоря Коломойського є лише першим кроком.
"Є інші можливості – я про Міністерство фінансів. Тобто це не кінець цієї історії. І питання також є у Федерального бюро розслідувань та нашого Міністерства юстиції. Минулого року стало відомо, що є справа проти Коломойського. І побачимо, чим це закінчиться. Але ми знаємо, що це проблематично. Якщо було не все за законом у нас – це наша справа, а якщо він це ж зробив тут, в Україні – це ваша справа", – сказав Кент.
- Нагадаємо, 5 березня США публічно визнали Ігоря Коломойського причетним до корупції та ввели обмежувальні заходи проти нього і його родини.
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