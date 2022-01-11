У США дозволили виходити на роботу медикам, хворим на COVID-19
У зв'язку з браком персоналу в лікарнях і високою захворюваністю на COVID-19 органи здоров'я США дозволили медпрацівникам з легким перебігом коронавірусу перебувати на роботі
Про це пише The Associated Press.
Органи здоров'я Каліфорнії повідомили, що співробітники лікарень, у яких перебіг коронавірусу безсимптомний, можуть виходити на роботу.
Також працювати дозволили працівникам деяких медзакладів Род-Айленду й Арізони, якщо вони мають легкі ознаки хвороби.
У зв'язку з появою штаму "Омікрон" середнє число нових випадків COVID-19 зросло у США до понад 700 тис. на день, побивши рекорд, встановлений рік тому.
Багато медзакладів не тільки перевантажені інфікованими, але й обмежені через суттєву кількість хворих на коронавірус працівників.
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