У США дозволили виходити на роботу медикам, хворим на COVID-19

Про це пише The Associated Press.



Органи здоров'я Каліфорнії повідомили, що співробітники лікарень, у яких перебіг коронавірусу безсимптомний, можуть виходити на роботу.



Також працювати дозволили працівникам деяких медзакладів Род-Айленду й Арізони, якщо вони мають легкі ознаки хвороби.



У зв'язку з появою штаму "Омікрон" середнє число нових випадків COVID-19 зросло у США до понад 700 тис. на день, побивши рекорд, встановлений рік тому.



Багато медзакладів не тільки перевантажені інфікованими, але й обмежені через суттєву кількість хворих на коронавірус працівників.



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