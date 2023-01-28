У США поліцейські побили темношкірого чоловіка до смерті, через що спалахнули протести

Про це інформує CNN.

Зазначають, що трагедія сталася в місті Мемфіс, що в штаті Теннессі. Уночі 7 січня гурпа з п'яти правоохоронців спинили автівку на зупинці за нібито необережне водіння. За її кермом був 29-річний Тайр Ніколс. Пізніше поліцейські повідомили, що порушень не було.

Згодом поліція Мемфіса опублікувала відео з побиттям темношкірого чоловіка, яке містить кадри з нагрудних камер поліцейських і камер відеоспостереження. На ролику видно, що спершу Ніколса намагалися затримати, але він втік. Правоохоронцям вдалося схопити його на перехресті. Після цього чоловіка почали бити палицями, кулаками й ногами, зокрема по обличчю. Також на відео зафіксували, як чоловік кликав маму, оскільки інцидент стався поблизу її дому.

За даними камер, коли Ніколс уже був у наручниках і майже втратив свідомість, правоохоронці всадили його біля машини. На ролику можна помітити, що швидка не приїжджала на місце трагедії упродовж 20 хвилин, тож Ніколса госпіталізували лише за годину після побиття. За три дні чоловік помер. За даними розтину, причиною став "великий крововилив, викликаний сильним побиттям".

Причетних до вбивства правоохоронців Тадарріуса Біна, Деметріуса Хейлі, Десмонда Міллса, Емміта Мартіна і Джастіна Сміта звільнили. Поліція вже розпочала розслідування.

Згодом Мемфісі спалахнув протест. Він був спокійним і не набув масштабів протестів 2020 року. Близько ста учасників демонстрації перекрили у Мемфісі міст, поліція їх не затримувала.

фото: REUTERS

Також мітинг влаштували в Нью-Йорку ввечері 27 січня. Один з учасників застрибнув на капот поліцейської автівки та розбив лобове скло. Його та ще двох мітингувальників затримали.

Крім того, демонстрації відбулися й в інших містах США, зокрема в Лос-Анджелесі.

Також на вбивство Ніколса відреагував президент США Джо Байден. Він висловив родині загиблого співчуття та засудив дії поліцейських.

"Моє серце з родиною Тайра Ніколса та американцями в Мемфісі та по всій країні, які сумують через цю надзвичайно болючу втрату. Немає слів, аби описати душевний біль і горе втрати коханої дитини та молодого батька", - сказав Байден.

27 травня 2020 року в Міннеаполісі спалахнули масові протести, що переросли у безлади, через смерть афроамериканця Джорджа Флойда незабаром після його затримання місцевими правоохоронцями за підробку документів. Один із поліцейських притиснув його голову до асфальту, натиснувши коліном на горло. За словами правоохоронців, Флойд чинив опір під час затримання і перебував під впливом наркотиків.

28 травня 2020 року заворушення поширилися на всю територію США. Учасники безладів атакують поліцейські дільниці, вчиняють підпали і грабують магазини.