У США повідомили про бомбу в машині під Капітолієм: район евакуювали

Про це розповідає Washington Post.



Поліція розслідує "активну загрозу вибуху" поблизу Капітолію США у Вашингтоні.



Поліція Капітолію США повідомила у своєму Twitter, що перевіряє підозрілий автомобіль біля Бібліотеки Конгресу США. Офісні будівлі Кеннона, Джефферсона та Медісона евакуйовані. Поліція заявила, що у пікапі біля Бібліотеки Конгресу імовірно є вибуховий пристрій.



Цього тижня Конгрес не проводить засідання.



За словами чиновників правоохоронних органів, які говорили на умовах анонімності через активне розслідування, влада розмовляє з чоловіком у вантажівці, який стверджує, що має детонатор або вибухівку.



На даний момент вибухових речовин не знайдено.



Це другий інцидент після того, як прихильники Трампа увірвалися до Капітолію, змусивши евакуюватися членів Конгресу та зірвавши підтвердження перемоги обраного президента Джо Байдена.

2 квітня невідомий намагався протаранити в'їзд до будівлі Капітолія США у Вашингтоні. Було поранено двох поліцейських. Один поліцейський згодом загинув.