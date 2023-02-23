У США сталася пожежа на підприємстві з виробництва урану для ядерної зброї
У Центрі національної безпеки Y-12 в американському штаті Теннессі, який займається виробництвом компонентів для ядерної зброї, сталася пожежа
Про це повідомляє телеканал WATE.
Займання сталося у комплексі з перероблювання урану. Пожежа почалася ввечері в середу, 22 лютого, приблизно у витяжці одного із корпусів.
Повідомлень про травми або радіаційні забруднення не надходило. Комендантська година на місці була знята.
За інформацією місцевого телеканалу, близько 200 співробітників було евакуйовано. Причина пожежі наразі не відома. Розслідування продовжується.
"Повідомлень про травми або забруднення не надходило. Комендантську годину скасовано", - повідомляється на офіційній сторінці об'єкта в Twitter.
Y-12 відповідає за виробництво, спостереження, демонтаж та зберігання ядерних компонентів; зниження глобальних ядерних загроз шляхом виявлення, видалення та забезпечення безпеки ядерних матеріалів; та надання палива для військово-морських реакторів.
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